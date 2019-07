Sono 857 i disoccupati disponibili come stagionali

TRENTO. Sono 857 le persone senza occupazione che hanno dato la propria disponibilità all'Agenzia del Lavoro per lavorare in agricoltura come operai stagionali, in modo da far fronte alle difficoltà manifestate dal mondo agricolo nel reperimento di manodopera per la stagione 2019. Sono state create delle liste territoriali nelle quali - oltre ai disoccupati - possono rientrare anche studenti, giovani e neodiplomati.

L'Agenzia del lavoro propone agli imprenditori agricoli anche un supporto nella selezione dei lavoratori e, proprio in questi giorni - informa una nota della Provincia di Trento - si sta svolgendo presso una selezione per la ricerca di 40 raccoglitori. La maggior parte delle richieste arriva da Rotaliana e Valle dell'Adige (332), seguono Vallagarina e Alto Garda (196), Valsugana e Primiero (130), Valli di Non e Sole (100), Valli Giuducarie (20) e Valli di Fiemme e Fassa (4).

Infine, sono 75 i non domiciliati in Trentino che hanno fatto richiesta di essere inseriti nelle liste redatte dall'Agenzia del lavoro. Per quanto riguarda le fasce di età, i giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni rappresentano oltre la metà delle persone interessate, con 461 persone che hanno dato la disponibilità a lavorare nel settore agricolo come stagionali: di questi, 221 hanno meno di 25 anni e 240 hanno un'età compresa tra i 26 ed i 35 anni. Le persone di età compresa tra i 36 e i 50 anni che hanno aderito all'iniziativa sono 196 e, infine, gli ultracinquantenni 200.