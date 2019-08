Scuola, primi a tornare in classe gli studenti bolzanini: il 9 settembre

TRENTO. I primi a tornare in classe saranno, il 5 settembre, gli studenti bolzanini, seguiti, il 9 settembre, dagli studenti e dai docenti del Piemonte che inizieranno quel giorno il nuovo anno scolastico. Qualche giorno in più di vacanza in Veneto, Campania, Umbria e Basilicata, dove le scuole riapriranno l'11 settembre 2019.

Il giorno successivo, il 12 settembre, torneranno a sedersi tra i banchi di scuola gli studenti della Valle D'Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Il 16 settembre suonerà invece la prima campanella dell'anno scolastico in Liguria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Toscana, Calabria, Sardegna, Lazio e Abruzzo. Gli ultimi a tornare a scuola saranno gli studenti in Puglia dove i cancelli riapriranno il 18 settembre.



Queste sono le indicazioni che arrivano dai calendari scolastici regionali; ogni istituto potrà poi decidere, grazie all'autonomia scolastica, il giorno esatto di riapertura.