Scuola, iscrizioni online dal 7 al 31 gennaio

TRENTO. Dal 7 gennaio al 31 gennaio potranno essere presentate le domande di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale del Trentino relative all'anno scolastico 2020-2021.

Tra le opzioni da prendere in considerazione vi sono anche le scuole professionali, che offrono un ampio ventaglio di opportunità non sempre e non da tutti conosciute, sottolinea la Provincia.

Il portale della scuola trentina «vivoscuola» è già un primo punto di partenza informativo; attiva anche la campagna di comunicazione «Tu che cosa farai da grande » curata dall'Alta formazione grafica dell'Istituto Artigianelli in collaborazione con il Servizio artigianato e commercio e l'Ufficio Stampa della Provincia, che vuole veicolare il messaggio della positività della scelta della formazione professionale.