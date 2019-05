Scomparsa la professoressa Maria Garbari, la cultura trentina in lutto

TRENTO. Lutto nel mondo della cultura per la scomparsa della professoressa Maria Garbari. Un lutto al quale si associa il gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico: "Scienziata, storica e docente universitaria di grande fama - scrive in una nota - ha studiato, per tanti anni, questa terra ed il suo evolversi, utilizzando con precisione gli strumenti fondamentali della ricerca storica ed un metodo fondato sulla puntigliosa verifica dei documenti e delle fonti secondo la migliore lezione della storiografia italiana, portando così in luce pagine sconosciute della nostra vicenda di popolo. Il suo lungo curriculum di studi in storia contemporanea; i molti e prestigiosi incarichi ricoperti ed il suo attivismo intelligente e sensibile hanno fatto di lei un personaggio prezioso, non solo per il Trentino tutto, ma anche per la scienza storica nazionale ed il vuoto che la Sua morte ci lascia non sarà facilmente colmabile".

Anche la Società di studi trentini di scienze storiche partecipa al cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Garbari, "esimia storica e apprezzata presidente della Società dal 1993 al 2010, ricordandone l'intenso impegno civico e associativo e l'importante produzione scientifica ed editoriale".