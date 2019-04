Schianto sull'autostrada A1, muore bolzanino di 25 anni

BOLZANO. E' un ragazzo di 25 anni, originario di Velletri (Roma) ma residente a Bolzano, la vittima dell'incidente avvenuto intorno alle 8.30 nel tratto appenninico dell'autostrada A1, fra il bivio con la "Panoramica" e Firenzuola, direzione Firenze.

Secondo quanto comunicato dalla società Autostrade per l'Italia un'auto ha tamponato un mezzo pesante e si è formata una coda di alcuni chilometri in direzione Sud.

Il giovane era alla guida di un'utilitaria che, per motivi da accertare, in galleria ha tamponato violentemente un camion, finendo sotto il mezzo pesante. Il giovane è rimasto incastrato e, nonostante l'intervento dei soccorritori, non c'è stato niente da fare.

In macchina c'era anche il suo cane, rimasto illeso e affidato a un veterinario sotto la custodia della Polizia Stradale di Pian del Voglio che ha eseguito i rilievi.