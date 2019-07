Scelta sbagliata alla rotatoria, camion finisce in una strada senza uscita

BOLZANO. A Obereggen, nel pomeriggio di ieri (29 luglio), un semirimorchio carico di pannelli isolanti in fibra di legno è stato protagonista di un singolare episodio, finendo in una strada senza uscita dopo aver interpretato erroneamente le indicazioni nei pressi di una rotatoria. Poiché non era più possibile per il conducente girare il veicolo e non c'era più via d'uscita per liberare la strada comunale, sono intervenuti vigili del fuoco.

Il camion è stato prima liberato del suo carica e successivamente è stato girato sul posto utilizzando diversi argani e l'autogru.

Sul posto, oltre al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e ai vigili del fuoco volontari di Ega, presente anche la polizia locale di Nova Ponente.