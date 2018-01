Scattano i vaccini per 5 mila ragazzi

TRENTO. Oggi scatta la seconda tranche di vaccinazioni per quanti erano stati trovati non conformi per l’anno scolastico in corso: si tratta di circa 5 mila ragazzi tra i sei ed i 15 anni di età che verranno convocati nei vari distretti sanitari secondo una scaletta messa a punto in autunno. Prima dell’inizio della vacanze l’Azienda aveva terminato la chiamata degli altri 2000 bambini (quelli tra zero e i cinque anni iscritti a nidi e a scuole materne) che avevano cliccato on line per prenotarsi per le vaccinazioni e mettersi in regola: sono la percentuale più delicata di tutta la questione legata alle vaccinazioni, visto che se non in regola possono essere esclusi dalla frequenza scolastica. Eventualità non prevista per i più grandi, quelli che saranno trattati da oggi in avanti, per i quali è prevista (in caso di ripetuto rifiuto della vaccinazione) solo un’ammenda pecuniaria. In settimana i vertici dell’Azienda faranno le opportune verifiche su quanti, del gruppo dei duemila piccolini, avranno effettivamente risposto alla prima chiamata.