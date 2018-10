Salvini sul Brennero, «Benefici superiori ai costi»

BOLZANO. «Se comincio a fare un buco in una montagna, preferisco finirlo piuttosto di lasciarlo a metà». Lo ha detto il ministro degli interni Matteo Salvini in riferimento alla bocciatura del tunnel del Brennero del suo collega di governo Riccardo Fraccaro.

«Questo vale per la Pedemontana, il terzo valico e l'energia in Puglia. È evidente che i benefici in questo caso sono superiori ai costi», ha aggiunto sempre a proposito del tunnel del Brennero.

«L'Italia ha bisogno di viaggiare e di commerciare su infrastrutture sicure. C'è nel contratto di governo. L'Italia ha bisogno di collegarsi con l'Europa», ha detto Salvini.

I senatori Svp annunciano un'interrogazione urgente. Il tunnel del Brennero è un’opera strategica, che libererà la logistica dalla dipendenza dal trasporto su gomma e il nostro territorio dalle negative ricadute ambientali e di sicurezza - si legge in una nota -. Per questo presenteremo un’interrogazione urgente per chiedere se la posizione del primo partito della coalizione, espressa per bocca del Ministro Fraccaro, è la linea che adotterà l'intero Governo.