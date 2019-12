Salta il treno diretto per Vienna: cancellato per sciopero

BOLZANO. Niente esordio per il treno diretto Bolzano-Vienna che doveva partire dal capoluogo altoatesino alle 7.45 del mattino, quasi in contemporanea con la partenza del diretto per Milano.

Ma mentre il Frecciarossa verso il capoluogo milanese partiva con tantissima gente, quello per Vienna non è nemmeno partito.

Il motivo? Cancellato a causa di uno sciopero sindacale