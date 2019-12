Rovereto, tentavano di rubare un'auto, denunciati due diciannovenni

ROVERETO. La squadra Volante del Commissariato di Rovereto ha denunciato due giovani di 19 anni per danneggiamento e per il tentato furto di una autovettura parcheggiata in piazzale Leoni, nella città della Quercia.

La scorsa notte un cittadino ha segnalato al 112 la presenza sospetta di due persone. I due sono riusciti a rompere un vetro, uno dei due è entrato nell'auto e l'altro è rimasto a fare da «palo». L'arrivo della pattuglia della polizia, però, ha interrotto il tentativo di furto.