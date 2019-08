Rovereto, scritte contro il presidente Fugatti, solidarietà bipartisan

ROVERETO. Solidarietà al presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, viene espressa dal sindaco di Rovereto, Francesco Valduga. Nella notte, infatti, ignoti hanno preso di mira il "Trincerone" sullo Zugna, dove sono comparse scritte offensive nei riguardi del presidente della Provincia. «Esprimo la mia solidarietà al presidente e condanno la stupidità di chi si rende autore di tali oltraggiose azioni che vanno anche a deturpare un luogo della memoria ed esprimono quindi una duplice mancanza di rispetto. Sono azioni ignobili, che condanniamo con fermezza», afferma in una nota il sindaco di Rovereto.

Le altre reazioni. «Le minacce di morte di qualche nazi-ambientalista nei confronti di Fugatti non possono far altro che convincerci del fatto che a non volere la realizzazione della Valdastico sia solamente un gruppo di facinorosi giunto persino a minacce di morte nei confronti del presidente della Provincia, compiendo un gesto che deve essere condannato da tutte le forze politiche».. Lo afferma in una nota la capogruppo della Lega in Consiglio provinciale, Mara Dalzocchio, a nome del gruppo consiliare leghista.

«Non saranno certo ignoti e codardi imbecilli a fermare il Trentino dei sì, quel Trentino che vuole uno slancio culturale, sociale ed economico che passa anche attraverso la realizzazione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo del nostro territorio. La massima solidarietà a nome mio e di tutta la Lega al Presidente Maurizio Fugatti, con il nostro caldo invito a non lasciarsi intimidire da questi ignoti facinorosi e di proseguire con la realizzazione di opere che il Trentino sta aspettando da troppi decenni». Lo scrive in una nota il segretario della Lega Salvini Trentino, Mirko Bisesti.

Futura «condanna senza remore qualsiasi scritta irriguardosa o ingiuriosa verso chiunque e in particolare nei confronti di chi rappresenta l'istituzione provinciale trentina come il presidente Fugatti. La politica dell'odio non porta da nessuna parte. Futura crede nell'opposizione come resistenza civile e nonviolenta, anche a livello verbale. Per questo condanna fermamente le minacce di morte al presidente della Provincia apparse sul Trincerone». Lo scrive in una nota il direttivo di Futura.