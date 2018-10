Rovereto, parcheggio sotto l'Urban City da lunedì a pagamento

ROVERETO. Il parcheggio interrato sotto l'Urban City da lunedì diventa a pagamento. Accordo fatto tra la proprietà del complesso e la multiservizi Amr: sarà la municipalizzata ad occuparsi della gestione del parcheggio.

Le tariffe sono già scritte sugli avvisi affissi all’esterno della struttura, all’ingresso di via Don Rossaro, e si presentano in questo modo: sosta gratuita per la prima mezz’ora, un euro per la successiva mezz’ora, poi 50 centesimi per ogni ora in più. I clienti del centro commerciale Urban City hanno diritto invece alla prima ora di sosta gratuita.

Ma non cambiano solo le tariffe, spiega Antonello Galli, presidente di Amr. «Nei prossimi giorni verrà pianificata una serie di interventi di pulizia e di riordino dei quattro piani interrati. Per questo motivo sarà necessaria la chiusura temporanea di alcuni spazi, in modo da poter provvedere a sistemare un po’ per volta tutta la struttura».

Quanto al tenore della gestione, non ci sarà alcuna forma di tolleranza per gli abusi di cui abbiamo trattato in maniera diffusa nei giorni scorsi. A questo proposito, Galli è fermisssimo. «Innanzi tutto ripristineremo il sistema di videosorveglianza (quello che c’era è stato danneggiato o addirittura trafugato in questi anni di funzionamento gratuito del parcheggio, ndr.). I quattro piani dell’autorimessa e gli spazi di servizio verranno monitorati dal nostro personale in servizio al vicino parcheggio di via Manzoni, da dove gli uomini di Amr potranno intervenire di persona o, in caso di necessità, sollecitare l’intervento della forza pubblica».