Rapina impropria a Rovereto, ladro bloccato dai passanti

ROVERETO. Agenti di polizia sono intervenuti ieri sera a Rovereto in via Negrelli, dove, all'esterno di un negozio, alcune persone stavano trattenendo un uomo, K.N. di 35 anni, il quale era entrato nell'esercizio commerciale e, distraendo la titolare, aveva rubato 50 euro dalla cassa.

Il ladro era riuscito a sfuggire in un primo momento al figlio della titolare, il quale lo aveva affrontato senza successo all'interno del negozio, riportando anche una lieve ferita.

All'uscita del negozio l'uomo è stato comunque fermato da dei passanti. Il rapinatore è stato dunque arrestato per rapina impropria.

Il vice questore Salvatore Ascione, portavoce del Questore, ha colto l'occasione per sottolineare quanto sia importante la collaborazione dei cittadini per contrastare episodi come quello accaduto a Rovereto.