Muore con la moto sotto il pullman, la tragica fine di Morris Basso

MALCESINE. Morris Basso stava guidando il suo scooter, un Aprilia Atlantic. Aveva appena superato l’auto che lo precedeva e si è trovato davanti una Ford C-Max ferma in colonna. L’altra corsia occupata da un pullman che arrivava in direzione opposta. Infilarsi tra i due mezzi era impossibile. Un istante nel quale d’istinto ha tentato l’unica manovra possibile: fermare la moto.

Ma in accelerazione dal sorpasso appena chiuso, non ce l’ha fatta ed è finito contro la C-Max. Sbalzando nell’altra corsia proprio sotto il pullman turistico - una gita di un operatore veronese - che arrivava dall’altra parte e non ha avuto nemmeno il tempo di tentare una frenata. L’uomo, 39 anni, è morto sul colpo.

Nato e cresciuto a Rovereto, Morris Basso è il figlio di Renato Basso e Mirta Bona, fino a qualche anno fa gestori della pizzeria Margherita, ora in pensione. Anche lui aveva lavorato alla Margherita, ma solo occasionalmente. Da qualche anno si era trasferito a Malcesine, dove viveva con la sua compagna, Arianna, ed il figlioletto Samuel, che il 9 ottobre compirà 5 anni. Proprio il giorno prima di quello che sarebbe stato il compleanno di Morris, che il 10 avrebbe compiuto 40 anni.

Anche a Malcesine Morris aveva proseguito l’attività lavorativa nel settore della ristorazione. Era caposala all’Hotel Val di Sogno.