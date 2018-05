Arriva il Giro d'Italia: ecco le fermate autobus sospese a Rovereto

ROVERETO. Per il transito della tappa a cronometro da Trento a Rovereto del Giro d'Italia, dalle ore 9 alle ore 17.30 circa di martedì 22 maggio, sono sospese le fermate poste lungo il percorso di gara.

In particolare la sospensione riguarda le fermate di via Paoli, corso Bettini, corso Rosmini e via dei Colli a Rovereto, la fermata di Noriglio sostituita con la fermata presso la Cassa Rurale, e ancora a Villa Lagarina (via Alpini, Carabinieri, via Magrè), Piazzo, Pomarolo (via Degasperi, Chiesa, via del Ponte), Chiusole, Nomi (Casa di Riposo, Sp. 90 Tre.Cur.T.)

Queste le linee interessate.

301 - TRENTO-BESENELLO-CALLIANO-ROVERETO

302 - TRENTO -RAVINA -MATTARELLO -ALDENO -GARNIGA TERME

311 - ROVERETO-VILLA-NOMI-ALDENO

332 - ROVERETO-MORI-RIVA-ARCO-BOLOGNANO