Addio alla Notte Verde, nessuno la vuole

ROVERETO. Notte Verde addio, se ne riparla per il 2019. Il bando che il Comune aveva confezionato come atto prudenziale dopo il ricorso presentato al Tar da Agostino Carollo è andato deserto.

Nessuno ha presentato la propria candidatura, nemmeno il Consorzio InCentro, che aveva sempre gestito l’evento clou della Notte Verde, la cena nelle strade del centro storico.

Per il Consorzio, la somma messa in campo dal Comune - 25 mila euro - era insufficiente per allestire la cena e altri sei eventi tra maggio e giugno, anche perché i tempi per organizzarli erano ormai risicatissimi.