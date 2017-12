ROVERETO. Fiamme stamani in via Abetone a Rovereto. L'incendio si è sviluppato all'interno dell'officina Maranelli che si trova davanti alla caserma dei vigili del fuoco. L'allarme alle 7. Sul posto i vigili del fuoco di Rovereto, che prestano servizio h24. Il comandante Luca Minatti: "Abbiamo sentito tre forti esplosioni. I danni sono ingenti, il magazzino inagibile fino alle verifiche strutturali. Bruciati mezzi pesanti ed un furgone".

Il video dell'intervento ( di Matteo Festi)

Rovereto: incendio alla Maranelli all'alba del 31 dicembre 2017 Le fiamme all'interno dell'officina in via Abetone. Sul posto vigili del fuoco e forze dell' ordine ( video Matteo Festi)