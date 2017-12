Rosso di sera, nei cieli del Trentino

TRENTO. Tramonti spettacolari, sui cieli del Trentino. In questi giorni si assiste al fenomeno del "Rosso di sera". Scatti di bellezza, come questo che manda al Trentino Andrea Frassini da Fondo Piccolo, Folgaria.

Alberto Trenti, direttore di Meteotrentino, spiega il fenomeno: " Quando il sole si abbassa verso l'orizzonte, i raggi penetrano in maniera inclinata. La luce solare deve attraversare uno spessore di atmosfera più ampio, dunque. Per questo motivo molte delle radizioni solari, dei colori, vengono assorbite dall'atmosfera stessa. Prevale la radiazione che vira al rosso, all'arancione. Ha una lunghezza d'onda maggiore e tinge le nuvole. Questo fenomeno dipende da quanta umidità è presente in atmosfera".