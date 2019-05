Roberto Battiston il trentino più votato, ma non basta

TRENTO. E' Roberto Battiston (Partito Democratico), con 43.291 preferenze, il candidato trentino più votato alle elezioni Europee 2019. Ciononostante l'ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, non è riuscito a staccare il ticket per il Parlamento europeo. L'unico regionale a farcela, in questo senso, è Herbert Dorfmann, dell'Svp, capace di raccogliere 100.057 voti.

Tornando ai trentini, Mario Malossini risulta il secondo migliore con 6.177 preferenze, seguito dal 5 Stelle Cristiano Zanella a quota 5.878.

I trentini alle Europee:

Roberto Battiston (Partito Democratico) 43.291 voti

Mario Malossini (Forza Italia) 6.177

Cristiano Zanella (Cinque Stelle) 5.878

Angelo Bonelli (Verdi) 4.103

Claudia Segnana (Svp) 1.824

Matteo Segatta (La Sinistra) 1.691

Francesca Gerosa (Fratelli d'Italia) 2.154

Ivo Tarolli (Popolari per l'Europa) 1.032

Giulia Pilloni (CasaPound) 522