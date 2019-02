Si è spento Adolfo Toller, il padre dell'istituto alberghiero

RIVA. Mercoledì notte si è spento, a 97 anni, Adolfo Toller, il papà dell’istituto alberghiero rivano. Fu lui, infatti, chiamato nel 1963 dalla Provincia guidata da Bruno Kessler, ad aprire le porte di una scuola – la prima in Trentino - che per oltre mezzo secolo ha fornito personale d’eccellenza per il turismo trentino e non solo.

Originario di Lavis, Adolfo Toller aveva iniziato la sua carriera di insegnante alle elementari, dove aveva ricoperto anche il ruolo di fiduciario, prima di passare alla scuola media. Nel 1963, appunto, la chiamata per fondare una realtà fortemente voluta da Bruno Kessler, l’Istituto professionale alberghiero provinciale, l’Ipap, come si chiamava allora prima di passare sotto l’ombrello (negli anni Ottanta) dell’Enaip.

La sensibilità per il mondo turistico Toller l’aveva coltivata in casa grazie alla moglie Annamaria – prematuramente scomparsa nel 1981, a soli 54 anni – a lungo impiegata in un albergo sull’Alpe di Siusi e successivamente gestrice di un hotel a Levico di proprietà della Pontificia opera di assistenza.

Adolfo Toller lascia le figlie Donatella, Maria Luisa e Irene e il figlio Giovanni. Il funerale domani mattina, 2 febbraio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Varone.