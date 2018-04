Sbalzata dallo scooter di papà, dodicenne incastrata sotto un'auto

RIVA DEL GARDA. Sbalzata dallo scooter di papà, è rimasta incastrata tra la ruota e il paraurti di una macchina. E' accaduto a una dodicenne, attorno alle 13, a Riva del Garda, in via Martini. Per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva con le pinze idrauliche.

La ragazzina se l'è cavata solo con una forte botta: non avrebbe riportato fratture. Sul posto ambulanza ed elisoccorso.