Limone, trovato morto il sub polacco scomparso sabato nelle acque del lago

RIVA. Lo hanno trovato a 286 metri di profondità, sui fondali a metà lago fra Limone e Malcesine.

Si è conclusa tragicamente, come tutti purtroppo si aspettavano, la ricerca del cinquantenne sub polacco Adam Krzystof Pawlik, scomparso nel lago sabato scorso quando si era immerso, intorno alle 10, nelle acque davanti al campeggio Garda di Limone con il proposito di battere il record mondiale di profondità scendendo fino a 330 metri.

L’uomo non è più riemerso e da quel momento in avanti si sono perse le tracce, almeno fino a ieri pomeriggio, quando i Volontari del Garda lo hanno individuato sul fondale a 286 metri di profondità.

Pawlik era ancora aggrappato allo scooter subacqueo con cui si era immerso per velocizzare gli spostamenti. Saranno l’ispezione cadaverica e (forse) l’esame autoptico, se il magistrato darà il via libera, a stabilire le cause del decesso e quindi a ricostruire gli ultimi istanti di vita del cinquantenne.

I carabinieri di Limone effettueranno anche gli accertamenti sulla strumentazione utilizzata dal polacco durante il tentativo di record per capire quale tipo di problema può averlo colto all’improvviso, se di natura tecnica oppure più semplicemente se è stato colto da malore nel mezzo dell’immersione.