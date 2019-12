Gru cade su una casa, paura a Varone

RIVA. Un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze ma che fortunatamente non ha causato feriti. Si è rischiato grosso oggi pomeriggio in un cantiere di Varone, dove una gru alta una ventina di metri e con un braccio di 32 ha improvvisamente ceduto finendo contro il tetto di uno stabile. Gli operai hanno fatto in tempo a mettersi al sicuro.

Il cantiere è quello per la ristrutturazione di un edificio agricolo in località Roncaglie. Si pensa a un cedimento strutturale: la gru si è adagiata sul tetto distruggendo alcune tegole e poi su una terrazza in cemento in costruzione.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco di Riva e permanenti di Trento. Danni da valutare.