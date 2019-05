Con la jeep nella scarpata, muore 38enne

LIMONE. E' morto finendo con la sua jeep in una scarpata Sergio Dagnoli, 38enne di Limone, di professione cameriere a Riva del Garda. La tragedia lunedì mattina sulla provinciale che dalla Gardesana porta verso Tremosine.

L'uomo ha perso il controllo della sua Suzuki che è volata in un uliveto ribaltandosi e non lasciando scampo al conducente.

Sono stati alcuni automobilisti a segnalare la presenza del veicolo nei campi e a dare l'allarme, attorno alle 6 e mezza. Sul posto l'ambulanza, i carabinieri di Limone e i vigili del fuoco di Riva. Purtroppo per il 38enne non c'era più nulla da fare. Dagnoli (sopra in una foto da Facebook) era noto anche a Riva del Garda.