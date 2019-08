Ristrutturazioni: quasi 40 milioni di euro in contributi

TRENTO. Ammontano a 39.910.000 euro i contributi richiesti alla Provincia per la ristrutturazione di edifici sia all'interno dei centri storici sia fuori da parte dei trentini. Le domande presentate sono 1.146, di cui 670 per interventi all'interno dei centri storici, 467 per quelli al di fuori. I dati sono forniti dal vicepresidente della Giunta provinciale, Mario Tonina, in risposta ad un'interrogazione del consigliere Ugo Rossi (Patt) sullo stato di attuazione del piano di recupero centri storici.

Al 10 luglio scorso, la Provincia ha già provveduto alla concessione di contributi per soddisfare 284 domande ammissibili, presentate da 376 beneficiari, per un importo totale di 10.230.712,32 euro. Entro fine anno - in due tranche, la prima entro la fine di settembre, la secondo entro il 31 dicembre - arriveranno a destinazione i rimanenti contributi provinciali concessi a chi aveva presentato domande giudicate ammissibili.