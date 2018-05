Rinnovo patente, "sconti" per gli over 70

TRENTO. Tariffe più basse per i trentini oltre i 70 anni per le visite mediche legate al rinnovo delle patenti A e B. Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, su proposta dell'assessore alla salute e politiche sociali, Luca Zeni, dando così seguito a un ordine del giorno approvato dal Consiglio provinciale lo scorso dicembre.

Le nuove disposizioni scatteranno dal 15 maggio 2018: anziché 35 euro, i cittadini che hanno compiuto 70 anni alla data della visita pagheranno 25 euro. Un'altra novità riguarda l'esenzione al ticket della visita di controllo effettuata presso i Centri per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze per i pazienti affetti da demenza: anche questa esenzione sarà operativa a partire dal 15 maggio 2018.