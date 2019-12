Rinnovato il progetto "Ski family in Trentino"

TRENTO. Sette stazioni sciistiche del Trentino hanno aderito al progetto "Ski family in Trentino", che, al costo degli skipass dei genitori, prevede l'accesso gratuito per i figli minorenni agli impianti di risalita.

I comprensori che hanno sottoscritto l'accordo con la Provincia autonoma di Trento per l'incentivo al turismo famigliare sono Monte Bondone, il Monte Roen-Monte Nock-Predaia, Lavarone, Panarotta, Passo Brocon, Pejo e Pinzolo. Il progetto si inserisce nel Piano strategico della Provincia di Trento per la natalità, e mira a promuovere il territorio offrendo proposte vantaggiose alle famiglie residenti e ospiti.

All'iniziativa aderiscono anche ristoranti e noleggi di attrezzatura invernale, con menù a prezzo fisso per le famiglie, sconti sui prodotti e servizi per l'allattamento o il cambio dei neonati e gli spazi per il gioco. Per informazioni: www.skifamilyintrentino.it.