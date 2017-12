"Restituite il bambino Gesù"

TRENTO. Tutti raccolti, nell'attesa del Natale. Piazza Duomo a Trento ha ospitato nel pomeriggio il racconto della natività. Gli auguri del sindaco e poi la rappresentazione. Da Andreatta una preghiera: che la statua del Bambino Gesù rubata dal presepe di piazza Duomo venga restituita. Un corteo composto dai figuranti di Villamontagna, dal Coro Pastori del Calisio e dal duo Aires è arrivato poi in piazza proponendo un brano della Natività alternato a canti natalizi ed al presepio vivente che ha saputo toccare i cuori. Alle 19.00, in cattedrale, la prima messa “aumentata”, accompagnata cioè da gesti comunicativi per favorire la partecipazione di persone diversamente abili.

Un brano del discorso del sindaco che, oltre a quello della statua trafugata, ha toccato diversi temi ( video Panato)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Presepe vivente in piazza Duomo, sabato 23 dicembre Il sindaco Andreatta: "Chi ha rubato Gesù Bambino lo riporti". Il messaggio rivolto agli autori del furto, nei giorni scorsi, della statua del Bambinello rubata nel presepe di piazza Duomo a Trento. Oltre a questo, molti i temi trattati. Ecco un brano del discorso. ( Video Panato)

Il messaggio del vescovo nel Santo Natale ( video Panato)