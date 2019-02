Questionario che chiede la "razza", concordate le modifiche gli autori americani

MILANO. Sono state concordate direttamente con l'autore le modifiche del questionario di origine americana, la Child Behaviour Checklist (CBCL), la cui traduzione italiana nei giorni scorsi aveva suscitato scalpore presso i servizi di Neuropsichiatria infantile della Asl di Bolzano perché tra le domande si faceva riferimento alla parola 'razza'.

La versione italiana era stata tradotta dal gruppo di ricerca dell'Irccs Eugenio Medea nel 2001 con la metodologia scientifica in uso per la traduzione e la validazione di strumenti clinici e diagnostici di tipo psicologico, in accordo con l'Autore Thomas M. Achembach dell'Università del Vermont. «Vista la mutata sensibilità sociale sviluppatasi in Italia e in Europa negli ultimi anni attorno ad alcune terminologie, pur correttamente tradotte dalla lingua inglese», i ricercatori del Medea hanno contattato i colleghi dell'Università del Vermont per poter modificare la traduzione dall'inglese. E col professor Achenbach sono così state definite e concordate le modifiche possibili mantenendo inalterata la validità internazionale del questionario, requisito irrinunciabile per poterlo utilizzare. La CBCL, fanno notare i ricercatori del 'Medea', «è un questionario clinico, molto utile per i percorsi diagnostici nei disturbi neuropsichici e psicologici dell'età evolutiva», ed è «lo strumento più diffuso a livello mondiale nel campo della psicologia dello sviluppo, particolarmente utile proprio per rendere più appropriato il percorso di valutazione dei minori migranti», tanto da essere tradotto in moltissime lingue. Al riguardo, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell' Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia) sottolinea come «la pratica quotidiana di gran parte dei servizi di NPIA sia stata da tempo modificata in un'ottica transculturale, introducendo modalità che consentano di valutare gli elementi significativi per un bambino migrante senza riferimenti diretti alla razza, ovvero la sua cultura di riferimento, la sua lingua madre e la sua storia migratoria».