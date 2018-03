Prima l'investitura del M5S, poi il veto. Fraccaro presidente per una notte

ROMA. E' stato presidente per una notte. Il M5S aveva scelto Riccardo Fraccaro come presidente della Camera. A metà mattina l'intervento del candidato premier Di Maio all'assemblea del M5S: «Abbiamo proposto Riccardo Fraccaro. Loro hanno posto un veto su Fraccaro e lui ha deciso di fare un passo indietro per il bene del movimento. Con lui abbiamo tutti un debito».

Il deputato trentino paga il suo no a Berlusconi, che ha rinunciato a Romani al Senato, ma si è opposto al suo nome alla Camera: al suo posto è stato eletto Roberto Fico.

Fraccaro ha reagito con compostezza. "I sacrifici che siamo disposti a fare dimostrano il valore che hanno le cose in cui crediamo", ha scritto su Facebook. "Il bene del Movimento viene prima di tutto, se serve a renderci più forti sono lieto di fare un passo indietro: è un atto di amore verso la nostra comunità. Roberto Fico saprà interpretare il ruolo di Presidente della Camera con autorevolezza e competenza. Grazie a tutto il M5S per l'affetto e la fiducia, ora avanti ancora più determinati".

Alla guida del Senato la senatrice di Forza Italia Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna alla presidenza di Palazzo Madama.