Prestiti alle imprese, stagnanti in Trentino, crescono in Alto Adige

TRENTO. L'andamento dei prestiti nel settore privato non finanziario risulta stagnante in Trentino e in crescita in Alto Adige, e riflette la divergente domanda di nuovo credito tra le due province. Il dato emerge dal rapporto sull'andamento economico della regione, elaborato dalle filiali di Trento e Bolzano della Banca d'Italia. Secondo quanto riportato nel rapporto, in Trentino l'espansione dei crediti erogati da istituti extra regionali (a favore di famiglie e imprese) è compensata da un nuovo calo delle banche con sede in regione.

In Alto Adige la crescita dei finanziamenti ai residenti è risultata più intensa per le banche extra regionali. La qualità del credito è in miglioramento, con una diminuzione dei crediti deteriorati.