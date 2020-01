Predoi, rogo all'interno di una casa: vigili del fuoco in azione

PREDOI. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in una villetta di Predoi, in valle Aurina. Non ci sono stati feriti e i danni sono da valutare. Una colonna di fumo è uscita dalle finestre e dalle porte dei balconi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di tre corpi, assieme ai permanenti di Bolzano, e la Croce Bianca.

L'allarme è scattato alle 16: secondo le prime informazioni l'incendio sarebbe scoppiato al piano terra. I vigili del fuoco e i carabinieri stanno cercando di risalire alle cause, non ancora chiare.