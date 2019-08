Polfer, controllate oltre mille persone in cinque giorni

BOLZANO. Sono 1.115 le persone controllate dal personale della Polizia di Stato del Compartimento Polfer di Verona e del Trentino Alto Adige tra il 10 ed il 16 agosto: a seguito dei controlli effettuati sono stati denunciati tre maggiorenni per reati in materia di stupefacenti (20 i grammi sequestrati di cannabinoidi e 2 di cocaina) ed un minore per furto di un telefono cellulare.

I servizi sono stati intensificati con l'impiego di 179 pattuglie nelle stazioni e quattro a bordo treno, otto i convogli ferroviari scortati, 15 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori.

Due i casi di persone scomparse poi rintracciate al Brennero ed a Verona: due persone in difficoltà aiutate grazie al tempestivo intervento degli uomini della Polizia di Stato che, in entrambi i casi hanno messo a proprio agio i due soggetti inducendoli a desistere dalla loro fuga e a mettersi in contatto con i propri congiunti, allarmati dalla loro sparizione.