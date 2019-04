Picchiato all'uscita del locale: è in coma. L'aggressore identificato dalla polizia

BOLZANO. La polizia di Bolzano ha identificato, in seguito a indagini, il presunto responsabile di un'aggressione avvenuta sabato notte all'esterno di un disco bar in via Galvani, a Bolzano sud.

Si tratta di un cittadino macedone di 33 anni, residente a Bolzano, accusato di lesioni. Sarebbe stato lui a colpire, con un pugno nel corso di una lite, un suo connazionale di 35 anni, residente a Bronzolo.

Cadendo a terra, l'uomo ha battuto la testa sull'asfalto ed ha riportato una lesione interna a causa della quale si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano. La prognosi è riservata.