Perizie grandine, arriva l'applicazione per gestirle

TRENTO. Attivata da Codipra Trento la sperimentazione per testare una applicazione che permette di compilare direttamente sull'appezzamento le perizie grandine. L'obiettivo è tutelare l'agricoltore, il perito e sburocratizzare il processo assicurativo e migliorando il flusso di dati. L'applicazione, denominata "GDR-PRO", permette di gestire la perizia di danno direttamente in campo e su smartphone o tablet.

L'innovativa applicazione studiata da Mpa Solutions, spin-off della Fondazione Bruno Kessler, e sviluppata in collaborazione con Co.Di.Pr.A., rientra nel progetto di partenariato I.T.A. 2.0 - Innovation Tecnology Agriculture. I primi passi del progetto prevedono la possibilità di disporre di una piattaforma centralizzata di verifica e controllo delle ispezioni realizzate.

«Questa applicazione - spiega Andrea Berti, direttore di Co.Di.Pr.A. - è un tassello di un progetto più ampio che mira a razionalizzare il flusso di dati necessari per una corretta ed efficiente gestione del rischio in agricoltura; grazie alla tecnologia cerchiamo di dare il nostro contributo per rendere più agevole il lavoro dell'agricoltore e anche dei periti assicurativi».