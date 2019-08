Pergine, con la moto contro il cancello, diciottenne gravissimo

PERGINE. Ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro la cancellata di una casa. Un impatto violento che ha lasciato il giovane a terra, incosciente.

Vittima un 18enne che ieri sera poco prima delle 19 stava transitando per Zivignago di Pergine lungo la strada provinciale che porta in val dei Mocheni. La terribile sbandata è avvenuta in corrispondenza dell'incrocio con via del Lottone.

Dopo le prime cure il giovane, intubato, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Santa Chiara. I traumi riportati nello schianto sono molto gravi e il quadro clinico è purtroppo critico.

Le prossime ore saranno cruciali per capire quali saranno le conseguenze dell’impatto per il 18enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Borgo.