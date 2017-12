Nogarè, cuore spezzato per "Seba"

PERGINE. Nel pomeriggio a Nogarè, l'ultimo saluto a Sebastiano Vadalà, il giovane di 19 anni che in moto, la vigilia di Natale, ha perso la vita percorrendo una strada del paese. Don Antonio Brugnara, parroco di Pergine, ha celebrato la messa davanti ad una folla attonita. La comunità silente, stretta alla famiglia in un momento di immenso dolore.

"Ricordate Sebastiano non solo a parole, perché è troppo poco - ha detto il parroco - Occorre che lo ricordiate nel vostro cuore per il lavoro, per l’impegno, per la tenerezza, per la serietà che mostrava nel fare qualcosa. Ma anche per i momenti in cui eravate in sua compagnia, nei momenti gioiosi, di divertimento sano, per le cose belle che erano in lui. Dovete custodire tutto questo".