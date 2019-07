Enorme ceppo cade in strada tra le auto, un miracolo che non ci siano vittime

PERGINE. Ieri pomeriggio (30 luglio) la caduta improvvisa di una ceppaia sulla strada provinciale che da Montagnaga porta a Pergine poteva avere delle terribili conseguenze se in quel momento fosse transitato un veicolo di qualsiasi dimensione: un camion, una moto, un’auto o un ciclista.

Su questo tratto di strada provinciale, dove sono caduti gli alberi a causa della tempesta Vaia di fine ottobre ci sono ancora ceppaie e in alcuni casi anche dei tronchi che non sono messi in completa sicurezza.

Sembra siano sufficienti improvvise piogge seguite da giornate assolate perché il legname si secchi assumendo dimensioni diverse e possa rotolare sui fianchi ripidi dei versanti delle montagne. «È una delle nostre pressanti e insistenti richieste, quella di mettere in sicurezza la percorribilità delle strade» afferma il sindaco Ugo Grisenti.

Se da un lato l'impegno dell'amministrazione è costante, bisogna constatare come il versante sia di proprietà di molti privati, i quali avrebbero dovuto già provvedere a mettere in sicurezza i loro appezzamenti; in diversi casi, però, ciò non è avvenuto.