Passeggeri bloccati sulla funivia Postal-Verano a 44 metri d'altezza

TRENTO. Brutta avventura per sette passeggeri rimasti bloccati, per oltre due ore, su due cabine della funivia Postal-Verano, a 44 metri di altezza. Gli uomini del soccorso alpino hanno recuperato le quattro persone a bordo della cabina che stava salendo verso Verano. Poi sono riusciti a portare in salvo anche le tre persone a bordo della cabina diretta a valle. Il blocco dell'impianto è stato causato da un guasto. I soccorsi sono stati difficili per le pessime condizioni del tempo. Su tutto l'Alto Adige infatti imperversa una fitta nevicata. Sul posto gli uomini del soccorso alpino e i tecnici della Provincia. L'impianto, di recente realizzazione, è stato inaugurato in ottobre.

