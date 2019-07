Orso M49, il ministro Costa: “So che l’animale è circondato. Non sparate!”

TRENTO. “So che l'orso #M49 é stato individuato e circondato. Mi appello alle forze politiche e anche a chi sta seguendo le operazioni: non sparate!”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Che aggiunge: “É un animale braccato e riuscirete a prenderlo ma non sparate. Io mi sto attivando al massimo delle mie competenze per evitare un #Daniza2”.