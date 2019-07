Orso M49: gli animalisti temono che sia stato già ucciso. Annunciate "azioni contro il Trentino"

TRENTO. Il movimento Centopercentoanimalisti ipotizza che l'orso M49 già sia stato catturato e ucciso. «Senza collare non sarà facile rintracciarlo, così saranno tutti contenti, nessun orso ammazzato, libero e disperso nel bosco, nessuna protesta, nessuna immagine rovinata», si legge in una nota.

«Speriamo di sbagliarci ovviamente. Siamo complottisti? Può essere, tuttavia, in una nazione dove le menzogne sono all'ordine del giorno, una presa per i fondelli come quella di M49 scappato da un vero e proprio campo di concentramento per gli animali con tanto di fili elettrici, è un gioco da ragazzi farla passare, sopratutto se supportata dai media», conclude l'associazione animalista che annuncia «azioni contro il Trentino a 360 gradi, dalla prestigiosa fiera dell'artigianato milanese allo sport, dalle agenzie turistiche ai marchi trentini».