Orso M49, diffida del Ministro Costa alla Provincia di Trento: "Non va abbattuto"

ROMA. Una diffida affinché non si dia nessun ordine di abbattimento dell'orso M49 è stata inviata dalla Direzione generale del ministero dell'Ambiente agli uffici della Provincia di Trento. «Nessuna istruttoria fin qui elaborata dagli uffici, in collaborazione con Ispra, ha mai valutato il tema dell'uccisione dell'esemplare - sottolinea il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S) -. Il fatto che sia scappato dall'area attrezzata per ospitarlo, non può giustificare un intervento che ne provochi la morte. Il presidente Fugatti moduli legittimamente il suo intervento». «Le inefficienze mostrate nella cattura, che non mi vedono e mai mi hanno visto concorde, reclamano professionalità e attenzione massima - ha proseguito il ministro -. Cosa che invece fin qui non è stata mostrata. E adesso si parla di abbattimento Assurdo e paradossale».

«Ho chiesto a Ispra - ha concluso Costa - di mandare subito una squadra che, congiuntamente ai tecnici della Provincia autonoma di Trento, faccia chiarezza sulla fuga di M49. E poi si intervenga con la cautela del caso, senza minare la vita dell'animale».