Ora, anziano trovato morto in un fossato

ORA. Tragedia nel pomeriggio di oggi a Ora, presso Fossa Fontanefredde.

Il corpo di un uomo di 89 anni è stato notato nel fossato da due donne che stavano passeggiando in zona. Le signore hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma per l'anziano non c'era nulla da fare.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Ora e l'elisoccorso Pelikan 1.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. Con ogni probabilità l'uomo è scivolato sul terreno, finendo nell'acqua.