Tragedia a Livo, muore una donna di 78 anni

TRENTO. Tragedia a Preghena, una frazione di Livo, in val di Non, dove una donna di 78 anni ha perso la vita in casa.

A trovare il corpo dell'anziana è stata la figlia, che, attorno alle ore 11, ha allertato i soccorritori.

Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco e l'elisoccorso Trentino con medico rianimatore, ma per la donna non c'era più nulla da fare.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Nella stanza dove è stato trovato il corpo della donna presenti segni di un principio d'incendio.