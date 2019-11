Monclassico, troppa neve, evacuata una quindicina di persone

MONCLASSICO. Una quindicina di persone sono state evacuate oggi a Monclassico a causa della neve caduta in abbondanza in quota. Il Comune di Dimaro ha emesso una dichiarazione di rischio 2 in base al Piano emergenza valanghe ordinando la chiusura della strada comunale (in località Presson, nelle via San Vigilio e Borgo), l'evacuazione delle persone e lo sgombero della strada di accesso agli edifici e di automezzi.

Il sindaco Andrea Lazzaroni spiega che le persone evacuate saranno ospitate da parenti e da strutture comunali. L'ordinanza resterà in vigore fino a giovedì.