Golf, Francesco Molinari in Trentino: dalle sfide con Tiger Woods al campo di Sarnonico

SARNONICO. Francesco Molinari, attuale numero 5 del world ranking, ha appena trascinato l'Europa alla conquista della 14.ma Ryder Cup della propria storia, storica sfida golfistica che vede contrapposti gli Stati Uniti e l’Europa, mettendo a segno anche il punto decisivo nell'ultima giornata.

A pochi giorni dall’evento che lo ha consacrato nell’Olimpo dello sport internazionale, il campione di golf Francesco Molinari incontrerà i suoi fan al Dolomiti Golf Club di Sarnonico.

Lunedì 8 ottobre si terrà infatti il "Francesco Molinari Day by Sas-funds.com", grazie alla collaborazione con l’attivissimo Francesco Molinari Fan Club fondato da Andrea Fasoli e Renato Minnei, soci affezionati di Dolomiti Golf Club.

"Una grande occasione per il Dolomiti Golf - si legge in una nota - uno dei campi più belli ed apprezzati di tutto l’arco alpino. Golfisti e appassionati avranno l’opportunità di incontrare Chicco e vederlo in azione sulle spettacolari buche del percorso di Sarnonico".

La partecipazione del pubblico è libera e gratuita, mentre l'iscrizione alla gara è a pagamento e su prenotazione.

Il programma della giornata: ore 9, registrazione e colazione di benvenuto; ore 9.30, partenza gara shot gun su 9 buche; ore 13, partenza evento con Francesco Molinari (ci sarà la possibilità per il pubblico di seguire Chicco in campo); ore 17, fan time; ore 17.15, premiazione ed asta di beneficenza; ore 18.15, cena.