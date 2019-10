Cles, bambina travolta da un'auto mentre va a scuola

CLES. Momenti di apprensione questa mattina a Cles per una bambina di sette anni investita da un'auto in via De Gasperi mentre stava andando a scuola.

L'incidente è avvenuto attorno alle 7.45. Dopo i primi soccorsi da parte del 118, intervenuto con l'elisoccorso e due ambulanze, la bimba è stata trasportata all'ospedale S.Chiara di Trento. Ha riportato traumi di media gravità. La prognosi di guarigione - come è stato comunicato in seguito - è di 5 giorni.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale.