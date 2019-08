Alta Val di Non, domenica 22 settembre si vota per due referendum consultivi

VAL DI NON. La giunta regionale ha stabilito, su proposta dell'assessore agli Enti locali, Claudio Cia, la data di domenica 22 settembre, dalle ore 8 alle ore 21, per due referendum consultivi in alta val di Non. Nel primo i cittadini di Fondo, Castelfondo e Malosco torneranno alle urne per scegliere una diversa denominazione del nuovo comune che nascerà il primo gennaio 2020. Le due opzioni tra le quali scegliere saranno «Borgo d'Anaunia» e «Castel Fondo Malosco».

Nella stessa giornata si terrà un secondo referendum consultivo nel quale i cittadini di Ronzone, Cavareno e Romeno saranno chiamati ad esprimersi sulla fusione dal primo gennaio 2020 in un unico comune denominato «Belvedere d'Anaunia», con sede a Cavareno.

Se il referendum avrà esito positivo, entro 30 giorni la Giunta regionale approverà il ddl di fusione che verrà poi trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione. L'assessore Cia precisa in una nota che «l'attuale amministrazione non intende forzare i processi di fusione, come avvenuto nella precedente legislatura, ma si mette a disposizione per agevolare i Comuni che decidessero autonomamente di intraprendere l'eventuale percorso di fusione».