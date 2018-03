A Folgarida sempre online con la rete wifi condivisa 

DIMARO FOLGARIDA. «È meglio essere copiati che copiare», con queste parole il sindaco di Dimaro Folgarida, Andrea Lazzaroni, ha tenuto a battesimo l’importante iniziativa tecnologica che ha visto sottoscrivere un’interessante partnership tra il Comune, il Consorzio Dimaro Folgarida e la Brennercom. Sul tavolo c’è un progetto davvero ambizioso, denominato Fttr (Fiber to the Repeater), che porterà gli esercenti aderenti del Consorzio Dimaro Folgarida a poter contare sull’efficienza della fibra.

«Oggi siamo qui per dare comunicazione dell’iniziativa del Consorzio Dimaro Folgarida, che, non accontentandosi dei servizi canonici ma guardando al maggior sviluppo e al migliore posizionamento sul mercato, ha deciso di puntare sulla tecnologia – ha spiegato il presidente del Consorzio Marco Katzemberger -. La stagione invernale che ormai si sta per chiudere ha registrato numeri davvero significativi, ma ha fatto emergere il problema del wifi e della connettività. Sappiamo che il turista che sceglie la Val di Sole lo fa per la sua bellissima natura, ma si aspetta un servizio tecnologico all’altezza e per questo abbiamo coinvolto un’azienda leader del settore come la Brennercom per migliorare la nostra connettività e rispondere alle esigenze dei clienti».



Dello stesso avviso il sindaco Lazzaroni e il presidente dell’Apt Luciano Rizzi, che hanno accolto con piacere il progetto promosso dagli esercenti di Dimaro e che già da qualche mese si sono attivati per agevolare la riuscita del progetto Fttr.



«Lo staff e il team della Brennercom sono orgogliosi di essere qui a Folgarida per presentare questo progetto già avviato da settimane e che giungerà a termine la prossima estate – ha spiegato Andrea Delton dell’azienda altoatesina –. Quello in fase di realizzazione è per grandezza e difficoltà proposte un vero e proprio progetto da record, ovvero la più estesa iniziativa di wifi condiviso del Italia nordorientale. L’obiettivo concordato con il consorzio è di dare a tutti gli albergatori del territorio la stessa connettività grazie al sistema denominato “rete wifi fiber to the repeater”. Esiste un modello simile da noi realizzato a Folgaria e a San Martino di Castrozza, ma entrambi sono estremamente più piccoli di quello che verrà portato a termine in Val di Sole. Fattivamente verrà predisposto a Dimaro un luogo di spillamento della fibra che provvederà a distribuire il segnale sul territorio attraverso quattro antenne di rilancio. La diffusione sarà a un solo watt di emissione (equivale alla potenza emessa da uno smartphone) e quindi a bassissimo impatto ambientale. Siamo quindi di fronte a un progetto green e virtuoso, che garantirà tempi rapidi di realizzazione e bassi costi alle attività che vorranno aderire».



Al momento la prima campagna di adesione che si chiuderà a fine marzo conta quasi 30 realtà alberghiere aderenti, ma la possibilità di sposare il progetto Fttr verrà ovviamente garantita anche alle altre strutture del Consorzio Dimaro Folgarida che per il momento non hanno sottoscritto il contratto con la Brennercom.