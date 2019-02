No all'odio in rete, Kompatscher: "Scelta di civiltà"

BRUXELLES. Il Comitato delle Regioni ha approvato questa mattina (7 febbraio) a Bruxelles una risoluzione contro l'incitamento all'odio e contro i reati motivati dall'odio.

Il tutto è partito dalla commemorazione del sindaco di Danzica, e membro del Comitato delle Regioni, Pawel Adamowicz, assassinato nei giorni scorsi.

"Ritengo importante esprimersi in maniera chiara e netta contro ogni forma di odio e intolleranza - sottolinea Kompatscher - che oggi viaggia sempre di più in rete. E' una nostra precisa responsabilità non solo dal punto di vista politico, ma anche sociale e civile, fare in modo che il dibattito, a tutti i livelli, utilizzi un linguaggio adeguato e rispettoso delle persone. L'Europa, da questo punto di vista, deve essere un punto di riferimento come istituzione nata per propagare e difendere i valori di libertà, solidarietà, democrazia e dignità. Ecco perché sono molto soddisfatto che la risoluzione sia stata approvata all'unanimità dal Comitato delle Regioni, senza nessun tipo di differenza tra gli schieramenti politici".